Вкусные рецепты

17 045 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Бочкова (Хайрунина)
    А это потому что мадам воровка и рецепт называется Вкусный рулет с фаршем БЕЗ ТЕСТА!!!!! Сайт Женское счастье. СМЕШНО?Замесила ТЕСТО, р...
  • Людмила
    на фото совсем по-другому запечено !🙃Замесила ТЕСТО, р...
  • Людмила
    ну, на картинке явно не фарш выдавленный!😖😖😖Смешала куриное ф...

Очень удачное сочетание ингредиентов , вкус – НАСЫЩЕННЫЙ, яркий, но при этом нежный. Слоеный салат с языком.

Ингредиенты:

  • 300 гр. шампиньонов
  • 2 ст.л. оливкового масла
  • 1 луковицы
  • соль и специи по вкусу
  • 2 картофеля
  • 3 маринованных огурца
  • 300 гр. говяжьего языка
  • 3 яйца
  • майонез
  • укроп

Приготовление:

Грибы порежьте мелко, лук нашинкуйте, обжарьте на оливковом масле до золотистого цвета. Картофель отварите, остудите, натрите на терке. Яйца отварите, остудите, натрите на терке.

Огурцы нашинкуйте полосками. Язык отварите, остудите и нашинкуйте полосками.

Собираем салат. Первый слой картофель, смажьте майонезом. Второй слой — огурцы, майонез. Третий — грибы, майонез. Четвертый — язык, майонез.

Пятый слой — тертые на терке яйца. Украсьте салат укропом по краям и сделайте майонезную сетку на верхнем слое.

Очень удачное сочетание ингредиентов , вкус – НАСЫЩЕННЫЙ, яркий, но при этом нежный. Слоеный салат с языком.

Салаты, закуски
Обсудить

Картина дня

наверх