Очень удачное сочетание ингредиентов , вкус – НАСЫЩЕННЫЙ, яркий, но при этом нежный. Слоеный салат с языком.

Ингредиенты:

300 гр. шампиньонов

2 ст.л. оливкового масла

1 луковицы

соль и специи по вкусу

2 картофеля

3 маринованных огурца

300 гр. говяжьего языка

3 яйца

майонез

укроп

Приготовление:

Грибы порежьте мелко, лук нашинкуйте, обжарьте на оливковом масле до золотистого цвета. Картофель отварите, остудите, натрите на терке. Яйца отварите, остудите, натрите на терке.

Огурцы нашинкуйте полосками. Язык отварите, остудите и нашинкуйте полосками.

Собираем салат. Первый слой картофель, смажьте майонезом. Второй слой — огурцы, майонез. Третий — грибы, майонез. Четвертый — язык, майонез.

Пятый слой — тертые на терке яйца. Украсьте салат укропом по краям и сделайте майонезную сетку на верхнем слое.