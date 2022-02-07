Очень удачное сочетание ингредиентов , вкус – НАСЫЩЕННЫЙ, яркий, но при этом нежный. Слоеный салат с языком.

Ингредиенты:
- 300 гр. шампиньонов
- 2 ст.л. оливкового масла
- 1 луковицы
- соль и специи по вкусу
- 2 картофеля
- 3 маринованных огурца
- 300 гр. говяжьего языка
- 3 яйца
- майонез
- укроп
Приготовление:
Грибы порежьте мелко, лук нашинкуйте, обжарьте на оливковом масле до золотистого цвета. Картофель отварите, остудите, натрите на терке. Яйца отварите, остудите, натрите на терке.
Огурцы нашинкуйте полосками. Язык отварите, остудите и нашинкуйте полосками.
Собираем салат. Первый слой картофель, смажьте майонезом. Второй слой — огурцы, майонез. Третий — грибы, майонез. Четвертый — язык, майонез.
Пятый слой — тертые на терке яйца. Украсьте салат укропом по краям и сделайте майонезную сетку на верхнем слое.
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