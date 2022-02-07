Просто выкладываю ЯБЛОКИ в форму и заливаю тестом: через полчаса на столе шикарный пирог (а я не устала)

Ингредиенты:

2 яйца

100 гр. сахара

щепотка соли

2 капли ванильного экстракта

100 мл. растительного масла

110 гр. сметаны

2 ч.л. разрыхлителя

200 гр. муки

дополнительно:

5 яблок

30 гр. орешков

1 ст.л. джема

сахарная пудра

Приготовление:

В миске соедините яйца, сахар, соль, масло, сметану, ванильный экстракт. Перемешайте и добавьте муку и разрыхлитель. Замесите тесто, оно получится немного жидким. Яблоки очистите, порежьте кубиками.

Форму для выпечки подготовьте, застелите ее пергаментом, На дно насыпьте измельченные орешки, сверху выложите яблоки, смажьте джемом. Поверх начинки влейте тесто. Запекайте пирог при 180 градусах около 35-45 минут.

Готовность пирога контролируйте сухой спичкой. После приготовления пирога, аккуратно переверните его и посыпьте сахарной пудрой.

А вот и готовый пирог!