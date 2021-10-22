КУРИЦА и картофель — идеальное сочетание для такого блюда!

Это горячее блюдо готовится из простых продуктов, которые есть у каждой хозяйки. Картофель, кура и несколько дополнительных ингредиентов делают свое дело!

Ингредиенты:

1 кг. картофеля

500 гр. куриного филе

2 луковицы

2 томата

2 ст.л. сметаны

2 ст.л. майонеза

150 гр. сыра твердого

черный перец, паприка, соль по вкусу

Приготовление:

Мясо нарежьте на тонкие ломтики и переложите в чашу. Затем к курице добавьте сметану, майонез, приправы, соль, лук кольцами. Хорошо перемешайте и оставьте примерно на пол часа мариноваться.

В это время займемся картофелем. Помойте его, почистите и порежьте на ломтики. Форму для выпечки смажьте маслом, выложите картофель, посолите его по вкусу.

Затем выложите мясо и снова картофель. Томаты нарежьте кружками и выложите в центр запеканки. Сверху посыпьте сыром, натертым на терке и поставьте блюдо в духовку примерно на 50-55 минут при 180 градусах.

Приятного аппетита!