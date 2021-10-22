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КУРИЦА и картофель — идеальное сочетание для такого блюда!

Это горячее блюдо готовится из простых продуктов, которые есть у каждой хозяйки. Картофель, кура и несколько дополнительных ингредиентов делают свое дело!

КУРИЦА и картофель — идеальное сочетание для такого блюда!

Ингредиенты:

  • 1 кг. картофеля
  • 500 гр. куриного филе
  • 2 луковицы
  • 2 томата
  • 2 ст.л. сметаны
  • 2 ст.л. майонеза
  • 150 гр. сыра твердого
  • черный перец, паприка, соль по вкусу

Приготовление:

Мясо нарежьте на тонкие ломтики и переложите в чашу. Затем к курице добавьте сметану, майонез, приправы, соль, лук кольцами. Хорошо перемешайте и оставьте примерно на пол часа мариноваться.

В это время займемся картофелем. Помойте его, почистите и порежьте на ломтики. Форму для выпечки смажьте маслом, выложите картофель, посолите его по вкусу.

Затем выложите мясо и снова картофель. Томаты нарежьте кружками и выложите в центр запеканки. Сверху посыпьте сыром, натертым на терке и поставьте блюдо в духовку примерно на 50-55 минут при 180 градусах.

Приятного аппетита!

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