КУРИЦА и картофель — идеальное сочетание для такого блюда!

Это горячее блюдо готовится из простых продуктов, которые есть у каждой хозяйки. Картофель, кура и несколько дополнительных ингредиентов делают свое дело!
Ингредиенты:
- 1 кг. картофеля
- 500 гр. куриного филе
- 2 луковицы
- 2 томата
- 2 ст.л. сметаны
- 2 ст.л. майонеза
- 150 гр. сыра твердого
- черный перец, паприка, соль по вкусу
Приготовление:
Мясо нарежьте на тонкие ломтики и переложите в чашу. Затем к курице добавьте сметану, майонез, приправы, соль, лук кольцами. Хорошо перемешайте и оставьте примерно на пол часа мариноваться.
В это время займемся картофелем. Помойте его, почистите и порежьте на ломтики. Форму для выпечки смажьте маслом, выложите картофель, посолите его по вкусу.
Затем выложите мясо и снова картофель. Томаты нарежьте кружками и выложите в центр запеканки. Сверху посыпьте сыром, натертым на терке и поставьте блюдо в духовку примерно на 50-55 минут при 180 градусах.
Приятного аппетита!
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