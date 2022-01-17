Нарезаю ЯБЛОКИ кусочками и просто ЗАЛИВАЮ тестом. Смотрите что получается!

Ингредиенты:

3 яйца

150 гр. сахара

ванилин по вкусу

1 пакетик разрыхлителя

200 мл. молока

50 гр. сливочного масла

350-360 гр. муки

для крема:

500 мл. молока

2 яйца

3 ст.л. сахара

2 ст.л. крахмала

2 яблока

Приготовление:

В емкости смешайте яйца, сахара и ванилин. Взбейте массу миксером до получения густого состояния. Влейте молоко и мягкое масло. Снова перемешайте венчиком.

Всыпьте к массе муку порциями и разрыхлитель. Взбейте ее до получения густоты. Для крема соедините в кастрюле яйца, крахмал, сахар, молоко и варите на плите до густоты.

Яблоки помойте и порежьте дольками. Форму для выпечки заполните жидким тестом, сверху выложите яблоки и полейте кремом.

Запекайте в духовке 30-40 минут при 180 градусах.