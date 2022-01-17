Вкусные рецепты

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Нарезаю ЯБЛОКИ кусочками и просто ЗАЛИВАЮ тестом. Смотрите что получается!

Ингредиенты:

  • 3 яйца
  • 150 гр. сахара
  • ванилин по вкусу
  • 1 пакетик разрыхлителя
  • 200 мл. молока
  • 50 гр. сливочного масла
  • 350-360 гр. муки

для крема:

  • 500 мл. молока
  • 2 яйца
  • 3 ст.л. сахара
  • 2 ст.л. крахмала
  • 2 яблока

Приготовление:

В емкости смешайте яйца, сахара и ванилин. Взбейте массу миксером до получения густого состояния. Влейте молоко и мягкое масло. Снова перемешайте венчиком.

Всыпьте к массе муку порциями и разрыхлитель. Взбейте ее до получения густоты. Для крема соедините в кастрюле яйца, крахмал, сахар, молоко и варите на плите до густоты.

Яблоки помойте и порежьте дольками. Форму для выпечки заполните жидким тестом, сверху выложите яблоки и полейте кремом.

Запекайте в духовке 30-40 минут при 180 градусах.

Нарезаю ЯБЛОКИ кусочками и просто ЗАЛИВАЮ тестом. Смотрите что получается!

Десерты, выпечка
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