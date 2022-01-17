Нарезаю ЯБЛОКИ кусочками и просто ЗАЛИВАЮ тестом. Смотрите что получается!

Ингредиенты:
- 3 яйца
- 150 гр. сахара
- ванилин по вкусу
- 1 пакетик разрыхлителя
- 200 мл. молока
- 50 гр. сливочного масла
- 350-360 гр. муки
для крема:
- 500 мл. молока
- 2 яйца
- 3 ст.л. сахара
- 2 ст.л. крахмала
- 2 яблока
Приготовление:
В емкости смешайте яйца, сахара и ванилин. Взбейте массу миксером до получения густого состояния. Влейте молоко и мягкое масло. Снова перемешайте венчиком.
Всыпьте к массе муку порциями и разрыхлитель. Взбейте ее до получения густоты. Для крема соедините в кастрюле яйца, крахмал, сахар, молоко и варите на плите до густоты.
Яблоки помойте и порежьте дольками. Форму для выпечки заполните жидким тестом, сверху выложите яблоки и полейте кремом.
Запекайте в духовке 30-40 минут при 180 градусах.
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