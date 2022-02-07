Когда хочется необычной и вкусной КАРТОШКИ, я тушу ее «по-корейски»: ну очень вкусно и готовится просто, делюсь рецептом

Ингредиенты:

5-7 картофелин

2 моркови

2 луковицы

2 сладких перца

200 мл. воды

1 ч.л. черного перца

1 ч.л. соли

3 ст.л. соевого соуса

1 ст.л. кунжутного масла

1 ст.л. черного кунжута

Приготовление:

Картофель промойте, очистите и нарежьте кубиками, выложите в сковороду. Тушите под крышкой 5 минут, добавьте морковь, порезанную кубиками. Лук нашинкуйте полукольцами, добавьте к овощам.

Перцы нашинкуйте мелко и отправьте к овощам. Добавьте соль, специи, соус, масло, кунжут. Тушите овощи под крышкой до мягкости картофеля.

Готовность картофеля проверяйте вилкой или зубочисткой.