Когда хочется необычной и вкусной КАРТОШКИ, я тушу ее «по-корейски»: ну очень вкусно и готовится просто, делюсь рецептом

Ингредиенты:
- 5-7 картофелин
- 2 моркови
- 2 луковицы
- 2 сладких перца
- 200 мл. воды
- 1 ч.л. черного перца
- 1 ч.л. соли
- 3 ст.л. соевого соуса
- 1 ст.л. кунжутного масла
- 1 ст.л. черного кунжута
Приготовление:
Картофель промойте, очистите и нарежьте кубиками, выложите в сковороду. Тушите под крышкой 5 минут, добавьте морковь, порезанную кубиками. Лук нашинкуйте полукольцами, добавьте к овощам.
Перцы нашинкуйте мелко и отправьте к овощам. Добавьте соль, специи, соус, масло, кунжут. Тушите овощи под крышкой до мягкости картофеля.
Готовность картофеля проверяйте вилкой или зубочисткой.
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