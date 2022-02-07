Вкусные рецепты

17 046 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Бочкова (Хайрунина)
    А это потому что мадам воровка и рецепт называется Вкусный рулет с фаршем БЕЗ ТЕСТА!!!!! Сайт Женское счастье. СМЕШНО?Замесила ТЕСТО, р...
  • Людмила
    на фото совсем по-другому запечено !🙃Замесила ТЕСТО, р...
  • Людмила
    ну, на картинке явно не фарш выдавленный!😖😖😖Смешала куриное ф...

Когда хочется необычной и вкусной КАРТОШКИ, я тушу ее «по-корейски»: ну очень вкусно и готовится просто, делюсь рецептом

Ингредиенты:

  • 5-7 картофелин
  • 2 моркови
  • 2 луковицы
  • 2 сладких перца
  • 200 мл. воды
  • 1 ч.л. черного перца
  • 1 ч.л. соли
  • 3 ст.л. соевого соуса
  • 1 ст.л. кунжутного масла
  • 1 ст.л. черного кунжута

Приготовление:

Картофель промойте, очистите и нарежьте кубиками, выложите в сковороду. Тушите под крышкой 5 минут, добавьте морковь, порезанную кубиками. Лук нашинкуйте полукольцами, добавьте к овощам.

Перцы нашинкуйте мелко и отправьте к овощам. Добавьте соль, специи, соус, масло, кунжут. Тушите овощи под крышкой до мягкости картофеля.

Готовность картофеля проверяйте вилкой или зубочисткой.

Когда хочется необычной и вкусной КАРТОШКИ, я тушу ее «по-корейски»: ну очень вкусно и готовится просто, делюсь рецептом

Супы, вторые блюда
Обсудить

Картина дня

наверх