Диета на тушеной капусте: шикарный рацион для зимы

Зимние застолья — это одновременно море позитива, кулинарный вызов и тяжелый удар по фигуре. Так сложно удержаться от второго кусочка новогоднего торта с апельсинами! И не менее сложно отказаться от дополнительной порции румяной утки с яблоками. В итоге даже самые стройные красавицы нет-нет да и думают о диете после новогодних праздников.

Вся сложность зимних диет в том, что это неподходящий сезон для свежих и питательных низкокалорийных салатов. На помощь приходит капуста: в ней достаточно микроэлементов и клетчатки, чтобы запустить процессы жиросжигания. Именно она в тушеном виде станет основой недельного рациона, при котором уходит от 3 до 5 кг веса даже без тренировок. Делимся с вами подробным меню! Самое важное — правильно приготовить тушеную капусту. Никакого сала, колбасок или большого количества масла быть не должно. Вот проверенный рецепт диетической капусты с овощами, которая надолго дарит сытость и обладает мягким, но богатым вкусом.

1 небольшой кочан капусты

2 луковицы

1 морковь

2 помидора

1 ст. л. соевого соуса

1 ст. л. подсолнечного масла

150 г шампиньонов

Капусту нашинкуйте, грибы нарежьте на пластины, а лук с помидорами натрите на терке и смешайте для получения томатной пасты. Итак, вылейте в сковороде около 150 мл воды и нагрейте. Выложите капусту, добавьте 1 ст. л. подсолнечного масла и перемешайте. Подождите, пока капуста немного уменьшится в объеме, добавьте соевый соус и томатную пасту. Всё перемешайте и тушите под крышкой до полной готовности.

Меню на неделю

Завтрак: 250 г овсянки на молоке с фруктами и мёдом, чай или кофе без сахара.

Перекус: 200 г натурального йогурта без сахара и добавок.

Обед: 250 г тушеной капусты и отвар из шиповника.

Перекус: 250 мл нежирной ряженки.

Ужин: 150 г тушеной капусты и 100 г отварной куриной грудки, кружка зеленого чая без сахара.

Завтрак: рисовая каша (с добавление молока) с фруктами и мёдом, кружка кофе или чая без сахара.

Перекус: 100 г нежирного творога.

Обед: 250 г тушеной капусты и отвар из шиповника.

Перекус: 250 мл нежирного кефира.

Ужин: 150 г тушеной капусты и 100 г запеченной индейки без кожи, кружка зеленого или ромашкового чая без сахара.

Завтрак: 250 г гречневой каши и кружка чая или кофе с 1 ст. л. мёда.

Перекус: зеленое яблоко.

Обед: 250 г тушеной капусты и отвар из шиповника.

Перекус: 250 мл нежирной ряженки.

Ужин: 150 г тушеной капусты и 100 г запеченной белой рыбы, кружка зеленого чая.

Завтрак: 250 г перловой каши, чай или кофе с 1 ст. л. мёда.

Перекус: 1 апельсин.

Обед: 250 г тушеной капусты и отвар из шиповника.

Перекус: 250 мл нежирной ряженки.

Ужин: 150 г тушеной капусты, 100 г отварной говядины и кружка зеленого чая без сахара.

Завтрак: 250 г овсянки на молоке с фруктами и мёдом, кружка чая.

Перекус: 200 мл натурального йогурта без сахара и других добавок.

Обед: 250 г тушеной капусты и отвар из шиповника.

Перекус: 250 мл нежирной ряженки.

Ужин: 150 г тушеной капусты, 100 г отварных креветок, кружка травяного чая.

Завтрак: 250 г гречневой каши, кружка кофе или чая без сахара.

Перекус: 2 киви.

Обед: 250 г тушеной капусты и отвар шиповника.

Перекус: 100 г творога.

Ужин: 150 г тушеной капусты и 100 г отварной куриной грудки.

Завтрак: рисовая каша с добавлением молока, мёда и фруктов, кружка зеленого чая.

Перекус: 1 грейпфрут.

Обед: 250 г тушеной капусты и отвар шиповника.

Перекус: 250 г кефира.

Ужин: 150 г тушеной капусты и 100 г запеченной или отварной говядины.

Как вы уже заметили, основные приемы пищи не превышают весом 250 г. Главный принцип — совмещение диетической капусты и белковой пищи. Еда быстро переваривается, не оставляя тяжести в желудке. Травяные чаи компенсируют недостаток микроэлементов, а в самом меню хватает молочных продуктов, чистого белка и клетчатки, хоть оно и не может похвастаться гастрономическим разнообразием.

У такой простой диеты практически нет противопоказаний. Воздержаться от нее нужно только диабетикам и людям, страдающим хроническими заболеваниями кишечника. Существует еще два нюанса: во-первых, в день нужно выпивать не менее 1,5 литра воды, во-вторых, ужин должен быть не позже, чем за 3 часа до сна. Элементарное меню, парочка правил, и результат не заставит себя ждать!

Будьте красивыми!