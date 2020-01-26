Диета на тушеной капусте: шикарный рацион для зимы

Зимние застолья — это одновременно море позитива, кулинарный вызов и тяжелый удар по фигуре. Так сложно удержаться от второго кусочка новогоднего торта с апельсинами! И не менее сложно отказаться от дополнительной порции румяной утки с яблоками. В итоге даже самые стройные красавицы нет-нет да и думают о диете после новогодних праздников.
Вся сложность зимних диет в том, что это неподходящий сезон для свежих и питательных низкокалорийных салатов. На помощь приходит капуста: в ней достаточно микроэлементов и клетчатки, чтобы запустить процессы жиросжигания. Именно она в тушеном виде станет основой недельного рациона, при котором уходит от 3 до 5 кг веса даже без тренировок. Делимся с вами подробным меню! Самое важное — правильно приготовить тушеную капусту. Никакого сала, колбасок или большого количества масла быть не должно. Вот проверенный рецепт диетической капусты с овощами, которая надолго дарит сытость и обладает мягким, но богатым вкусом.
- 1 небольшой кочан капусты
- 2 луковицы
- 1 морковь
- 2 помидора
- 1 ст. л. соевого соуса
- 1 ст. л. подсолнечного масла
- 150 г шампиньонов
- Капусту нашинкуйте, грибы нарежьте на пластины, а лук с помидорами натрите на терке и смешайте для получения томатной пасты.
- Итак, вылейте в сковороде около 150 мл воды и нагрейте.
- Выложите капусту, добавьте 1 ст. л. подсолнечного масла и перемешайте.
- Подождите, пока капуста немного уменьшится в объеме, добавьте соевый соус и томатную пасту.
- Всё перемешайте и тушите под крышкой до полной готовности.
Меню на неделю
- Завтрак: 250 г овсянки на молоке с фруктами и мёдом, чай или кофе без сахара.
- Перекус: 200 г натурального йогурта без сахара и добавок.
- Обед: 250 г тушеной капусты и отвар из шиповника.
- Перекус: 250 мл нежирной ряженки.
- Ужин: 150 г тушеной капусты и 100 г отварной куриной грудки, кружка зеленого чая без сахара.
- Завтрак: рисовая каша (с добавление молока) с фруктами и мёдом, кружка кофе или чая без сахара.
- Перекус: 100 г нежирного творога.
- Обед: 250 г тушеной капусты и отвар из шиповника.
- Перекус: 250 мл нежирного кефира.
- Ужин: 150 г тушеной капусты и 100 г запеченной индейки без кожи, кружка зеленого или ромашкового чая без сахара.
- Завтрак: 250 г гречневой каши и кружка чая или кофе с 1 ст. л. мёда.
- Перекус: зеленое яблоко.
- Обед: 250 г тушеной капусты и отвар из шиповника.
- Перекус: 250 мл нежирной ряженки.
- Ужин: 150 г тушеной капусты и 100 г запеченной белой рыбы, кружка зеленого чая.
- Завтрак: 250 г перловой каши, чай или кофе с 1 ст. л. мёда.
- Перекус: 1 апельсин.
- Обед: 250 г тушеной капусты и отвар из шиповника.
- Перекус: 250 мл нежирной ряженки.
- Ужин: 150 г тушеной капусты, 100 г отварной говядины и кружка зеленого чая без сахара.
- Завтрак: 250 г овсянки на молоке с фруктами и мёдом, кружка чая.
- Перекус: 200 мл натурального йогурта без сахара и других добавок.
- Обед: 250 г тушеной капусты и отвар из шиповника.
- Перекус: 250 мл нежирной ряженки.
- Ужин: 150 г тушеной капусты, 100 г отварных креветок, кружка травяного чая.
- Завтрак: 250 г гречневой каши, кружка кофе или чая без сахара.
- Перекус: 2 киви.
- Обед: 250 г тушеной капусты и отвар шиповника.
- Перекус: 100 г творога.
- Ужин: 150 г тушеной капусты и 100 г отварной куриной грудки.
- Завтрак: рисовая каша с добавлением молока, мёда и фруктов, кружка зеленого чая.
- Перекус: 1 грейпфрут.
- Обед: 250 г тушеной капусты и отвар шиповника.
- Перекус: 250 г кефира.
- Ужин: 150 г тушеной капусты и 100 г запеченной или отварной говядины.
Как вы уже заметили, основные приемы пищи не превышают весом 250 г. Главный принцип — совмещение диетической капусты и белковой пищи. Еда быстро переваривается, не оставляя тяжести в желудке. Травяные чаи компенсируют недостаток микроэлементов, а в самом меню хватает молочных продуктов, чистого белка и клетчатки, хоть оно и не может похвастаться гастрономическим разнообразием.
У такой простой диеты практически нет противопоказаний. Воздержаться от нее нужно только диабетикам и людям, страдающим хроническими заболеваниями кишечника. Существует еще два нюанса: во-первых, в день нужно выпивать не менее 1,5 литра воды, во-вторых, ужин должен быть не позже, чем за 3 часа до сна. Элементарное меню, парочка правил, и результат не заставит себя ждать!
Будьте красивыми!
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