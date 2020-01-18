Постный салат на каждый день

Предлагаем вам рецепт салата, который можно есть даже в пост. В нем нет майонеза, зато есть вкусная фасоль и квашеная капусточка. Именно она помогает нам поддерживать фигуру в норме и помогает сбросить лишний вес. Если у вас было 2-3 «зажористых» дня, то сделайте себе разгрузку на таком салатике.

Необходимые продукты

250 грамм фасоли

3 луковицы

100 грамм грцких орехов

300 грамм квашеной капусты

растительное масло

соль и перец по вкусу

Начинаем приготовление

Лук очищаем и нарезаем тонкой соломкой. Перекладываем на сковороду и обжариваем до золотистого цвета. А потом остужаем. Фасоль отвариваем до готовности и остужаем. Перекладываем ее в миску, добавляем квашеную капусту. При необходимости можно немного ее нарезать. Грецкие орехи рубим на мелкие кусочки и добавляем к остальным продуктам. Туда же кладем обжаренный лук. Салат солим и перчим по вкусу, заправляем растительным маслом и перемешиваем.

ВЫ за один день почувствуете результат.

Салат получается вкусным и может стать отличной заменой полноценному приему пищи. Фасоль придает ему сытность, а капусточка легкую пикантность. Весь салат имеет потрясающий вкус и достоин быть в вашем ежедневном меню.

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Приятного аппетита!