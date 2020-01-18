Популярные публикации

Последние комментарии

  • Александра Исаева
    Спасибо, очень аппетитно! Превосходные пирожки с яблоками
  • Любовь Коновалова
    Спасибо, обязательно попробую. Десерт «Старая Рига»: вкуснятина к чаю вместо калорийного торта
  • Любовь Лютик
    !!!!!!!Рис, запеченный с грибами и курицей: ароматное блюдо на обед или ужин

Постный салат на каждый день

Предлагаем вам рецепт салата, который можно есть даже в пост. В нем нет майонеза, зато есть вкусная фасоль и квашеная капусточка. Именно она помогает нам поддерживать фигуру в норме и помогает сбросить лишний вес. Если у вас было 2-3 «зажористых» дня, то сделайте себе разгрузку на таком салатике.

ВЫ за один день почувствуете результат.

Необходимые продукты

  • 250 грамм фасоли
  • 3 луковицы
  • 100 грамм грцких орехов
  • 300 грамм квашеной капусты
  • растительное масло
  • соль и перец по вкусу

Начинаем приготовление

  1. Лук очищаем и нарезаем тонкой соломкой. Перекладываем на сковороду и обжариваем до золотистого цвета. А потом остужаем.
  2. Фасоль отвариваем до готовности и остужаем. Перекладываем ее в миску, добавляем квашеную капусту. При необходимости можно немного ее нарезать.
  3. Грецкие орехи рубим на мелкие кусочки и добавляем к остальным продуктам.
  4. Туда же кладем обжаренный лук. Салат солим и перчим по вкусу, заправляем растительным маслом и перемешиваем.

Салат получается вкусным и может стать отличной заменой полноценному приему пищи. Фасоль придает ему сытность, а капусточка легкую пикантность. Весь салат имеет потрясающий вкус и достоин быть в вашем ежедневном меню.

Попробуйте также аппетитный печеночный салат. Приготовить его можно по рецепту с нашего сайта.

Постный салат на каждый день

Приятного аппетита!

 

 

Источник ➝
Простые
0
0
Загрузка...

Популярное в

Выгодный обмен
))}
Loading...
наверх