Постный салат на каждый день

Предлагаем вам рецепт салата, который можно есть даже в пост. В нем нет майонеза, зато есть вкусная фасоль и квашеная капусточка. Именно она помогает нам поддерживать фигуру в норме и помогает сбросить лишний вес. Если у вас было 2-3 «зажористых» дня, то сделайте себе разгрузку на таком салатике.ВЫ за один день почувствуете результат.
Необходимые продукты
- 250 грамм фасоли
- 3 луковицы
- 100 грамм грцких орехов
- 300 грамм квашеной капусты
- растительное масло
- соль и перец по вкусу
Начинаем приготовление
- Лук очищаем и нарезаем тонкой соломкой. Перекладываем на сковороду и обжариваем до золотистого цвета. А потом остужаем.
- Фасоль отвариваем до готовности и остужаем. Перекладываем ее в миску, добавляем квашеную капусту. При необходимости можно немного ее нарезать.
- Грецкие орехи рубим на мелкие кусочки и добавляем к остальным продуктам.
- Туда же кладем обжаренный лук. Салат солим и перчим по вкусу, заправляем растительным маслом и перемешиваем.
Салат получается вкусным и может стать отличной заменой полноценному приему пищи. Фасоль придает ему сытность, а капусточка легкую пикантность. Весь салат имеет потрясающий вкус и достоин быть в вашем ежедневном меню.
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Приятного аппетита!
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