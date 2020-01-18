Шикарный омлет с творогом

Предлагаем вам рецепт превосходного блюда к завтраку или ужину. В нем много белка и полезных микроэлементов. Омлет получается нежный и очень аппетитный. Творог в процессе приготовления немного тает и придает просто потрясающий вкус блюду.
Необходимые продукты
- 2 куриных яйца
- 30 грамм творога
- 30 грамм твердого сыра
- 1 пучок укропа
- соль, перец по вкусу
- сливочное масло
Начинаем приготовление
- Измельчаем подготовленный укроп. Творог разминаем вилкой. Твердый сыр натираем на крупной терке.
- В миску вбиваем куриные яйца, солим и перчим по вкусу, а потом немного взбиваем вилкой.
- В яйца добавляем творог и укроп, перемешиваем.
- Сковороду нагреваем и промазываем сливочным маслом. Сверху выливаем приготовленную массу и тщательно распределяем. Сверху омлет присыпаем тертым сыром.
- Сковороду накрываем крышкой и жарим на медленном огне до готовности.
- Готовый омлет складываем вдвое и подаем к столу.
Омлет понравится тем, кто следит за фигурой. Особенно полезен он для спортсменов, так как содержит много белка. Да и маленьким детям он точно придется по вкусу. Даже если они не любят творог.
Любите блюда с творогом? Тогда вы просто обязаны попробовать «Чуду» с творогом и зеленью. Приготовить это блюдо можно по рецепту с нашего сайта.
Приятного аппетита!
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