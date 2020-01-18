Шикарный омлет с творогом

Предлагаем вам рецепт превосходного блюда к завтраку или ужину. В нем много белка и полезных микроэлементов. Омлет получается нежный и очень аппетитный. Творог в процессе приготовления немного тает и придает просто потрясающий вкус блюду.

Необходимые продукты

2 куриных яйца

30 грамм творога

30 грамм твердого сыра

1 пучок укропа

соль, перец по вкусу

сливочное масло

Начинаем приготовление

Измельчаем подготовленный укроп. Творог разминаем вилкой. Твердый сыр натираем на крупной терке. В миску вбиваем куриные яйца, солим и перчим по вкусу, а потом немного взбиваем вилкой. В яйца добавляем творог и укроп, перемешиваем. Сковороду нагреваем и промазываем сливочным маслом. Сверху выливаем приготовленную массу и тщательно распределяем. Сверху омлет присыпаем тертым сыром. Сковороду накрываем крышкой и жарим на медленном огне до готовности. Готовый омлет складываем вдвое и подаем к столу.

Омлет понравится тем, кто следит за фигурой. Особенно полезен он для спортсменов, так как содержит много белка. Да и маленьким детям он точно придется по вкусу. Даже если они не любят творог.

Любите блюда с творогом? Тогда вы просто обязаны попробовать «Чуду» с творогом и зеленью. Приготовить это блюдо можно по рецепту с нашего сайта.

Приятного аппетита!