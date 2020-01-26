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Потрясающие котлетки, вы не ели вкуснее

Котлетки получаются потрясающе вкусные. Они остаются аппетитными даже в холодном виде. Просто готовятся, но вкус имеют незабываемый. Котлетки получаются сочные, они буквально тают во рту. И прекрасно сочетаются с любым гарниром.

Необходимые продукты

  • 1 килограмм фарша
  • 300 грамм картофеля
  • 1 луковица
  • 3 зубчика чеснока
  • 1 куриное яйцо
  • 2 столовые ложки сливок
  • 2 столовые ложки манки
  • соль, перец по вкусу
  • растительное масло

Начинаем приготовление

  1. Лук очищаем и нарезаем крупными кусками.
    Перекладываем в чашу блендера. Туда же кладем очищенный чеснок и пару столовых ложек воды, все перемалываем до однородной массы.
  2. В фарш вбиваем куриное яйцо и добавляем пюре из лука.
  3. Картофель натираем на мелкой терке, отжимаем от лишней влаги и добавляем в фарш, все хорошо перемешиваем.
  4. Фарш солим и перчим по вкусу, кладем манную крупу и вливаем сливки, все перемешиваем.
    Форму для выпечки промазываем растительным маслом.
  5. Из фарша формируем котлетки и перекладываем в форму для выпечки. А затем отправляем в духовку и выпекаем в течение 30-35 минут. Готовые котлетки подаем к столу.

А на гарнир к ним можно подать жареный картофель с солеными грибами. Приготовить его можно по рецепту с нашего сайта.

Потрясающие котлетки, вы не ели вкуснее

Приятного аппетита!

 

 

Источник ➝
Мясные блюда
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