Потрясающие котлетки, вы не ели вкуснее

Котлетки получаются потрясающе вкусные. Они остаются аппетитными даже в холодном виде. Просто готовятся, но вкус имеют незабываемый. Котлетки получаются сочные, они буквально тают во рту. И прекрасно сочетаются с любым гарниром.
Необходимые продукты
- 1 килограмм фарша
- 300 грамм картофеля
- 1 луковица
- 3 зубчика чеснока
- 1 куриное яйцо
- 2 столовые ложки сливок
- 2 столовые ложки манки
- соль, перец по вкусу
- растительное масло
Начинаем приготовление
- Лук очищаем и нарезаем крупными кусками. Перекладываем в чашу блендера. Туда же кладем очищенный чеснок и пару столовых ложек воды, все перемалываем до однородной массы.
- В фарш вбиваем куриное яйцо и добавляем пюре из лука.
- Картофель натираем на мелкой терке, отжимаем от лишней влаги и добавляем в фарш, все хорошо перемешиваем.
- Фарш солим и перчим по вкусу, кладем манную крупу и вливаем сливки, все перемешиваем.
Форму для выпечки промазываем растительным маслом.
- Из фарша формируем котлетки и перекладываем в форму для выпечки. А затем отправляем в духовку и выпекаем в течение 30-35 минут. Готовые котлетки подаем к столу.
А на гарнир к ним можно подать жареный картофель с солеными грибами. Приготовить его можно по рецепту с нашего сайта.
Приятного аппетита!
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