Потрясающие котлетки, вы не ели вкуснее

Котлетки получаются потрясающе вкусные. Они остаются аппетитными даже в холодном виде. Просто готовятся, но вкус имеют незабываемый. Котлетки получаются сочные, они буквально тают во рту. И прекрасно сочетаются с любым гарниром.

Необходимые продукты

1 килограмм фарша

300 грамм картофеля

1 луковица

3 зубчика чеснока

1 куриное яйцо

2 столовые ложки сливок

2 столовые ложки манки

соль, перец по вкусу

растительное масло

Начинаем приготовление

Лук очищаем и нарезаем крупными кусками. Перекладываем в чашу блендера. Туда же кладем очищенный чеснок и пару столовых ложек воды, все перемалываем до однородной массы. В фарш вбиваем куриное яйцо и добавляем пюре из лука. Картофель натираем на мелкой терке, отжимаем от лишней влаги и добавляем в фарш, все хорошо перемешиваем. Фарш солим и перчим по вкусу, кладем манную крупу и вливаем сливки, все перемешиваем.

Форму для выпечки промазываем растительным маслом. Из фарша формируем котлетки и перекладываем в форму для выпечки. А затем отправляем в духовку и выпекаем в течение 30-35 минут. Готовые котлетки подаем к столу.

А на гарнир к ним можно подать жареный картофель с солеными грибами. Приготовить его можно по рецепту с нашего сайта.

Приятного аппетита!